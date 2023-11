Kurzmeldung Neuer Flughafendirektor am Airport Genf

Gilles Rufenacht wird der neue Flughafendirektor des Genève Aéroport. Er löst André Schneider ab, der in Pension geht, wie "About Travel" berichtet. Rufenacht wird sein Amt im Herbst 2024 antreten. Derzeit ist er Direktor der Hirslanden-Kliniken in Genf und zugleich Präsident der Genfer Industrie-, Handels- und Dienstleistungskammer (CCIG).