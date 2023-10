Flughafen Zürich verzeichnet im September weniger Flugbewegungen

Am Flughafen Zürich ist die Zahl der Starts und Landungen im September gegenüber dem Ferienmonat August leicht zurückgegangen. Die Lücke zu den Vorkrisenzahlen bleibt damit auf einem stabilen Niveau.

Schriftzug am Terminalgebäude des Flughafen Zürich.

Im September sind am Flughafen Zürich insgesamt 21.207 Flugzeuge gestartet und gelandet. Im Vergleich zum Vormonat August ist dies ein Rückgang um knapp sieben Prozent, wie eine Daten-Auswertung der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Der Rückgang kann aber mit saisonalen Effekten erklärt werden, denn der August ist mit den Sommerferien traditionell einer der geschäftigsten Monate am Flughafen. Gegen Jahresende nimmt das Verkehrsaufkommen tendenziell etwas ab.

Gegenüber den Werten von vor der Corona-Krise klaffte im September immer noch eine Lücke von rund elf Prozent. Auch auf Jahressicht zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. In den Monaten Januar bis September verzeichnete der Flughafen 181.349 Flugbewegungen, was knapp zwölf Prozent weniger ist als im Rekordjahr 2019.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem sogenannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Größe der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat September veröffentlicht der Flughafen Zürich am 11. Oktober.