Die Plangenehmigungsverfahren für den Neubau des Kontrollturms und des Docks A am Flughafen Zürich wurden vom Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt eröffnet, wie dieses mitteilt. Die Neubauten sollen den bisherigen Tower und das inzwischen mehr als 30 Jahre alte Dock A am Airport ersetzen. Die öffentliche Auflage soll am 16. November starten und bis zum 15. Dezember laufen.