Flughafen Zürich setzt Pisten und Rollwege Instand

Der Flughafen Zürich wird in den kommenden Wochen zahlreiche verschiedene Bauarbeiten an Pisten, Rollwege und Standplätze durchführen. Laut einer Unternehmensmeldung sollen die Maßnahmen noch im April starten. Gearbeitet wird jeweils in den die Nächten von Sonntagabend bis Freitagmorgen.