In der Schweiz hat sich das Bundesverwaltungsgericht nach Beschwerden mit Nachtflügen am Flughafen Zürich beschäftigt. In der ersten Nachtstunde von 22 bis 23 Uhr würden mehr verspätete Flugzeuge landen als vorausgesagt, in der zweiten Nachtstunde mehr verspätete Flugzeuge starten, berichtet die "Handelszeitung".