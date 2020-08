Flughafen Zürich macht Millionenverlust im ersten Halbjahr

Die Sitzgelegenheiten vor einem Duty-Free-Shop am Züricher Flughafen sind mit einem Band abgesperrt.

Die Betreibergesellschaft des Flughafen Zürich hat im ersten Halbjahr 2020 einen Verlust von 27,5 Millionen Franken (rund 25,6 Millionen Euro) gemacht, teilt das Unternehmen mit. In der Vorjahresperiode konnte noch ein Gewinn von knapp 143,4 Millionen Franken (rund 124 Millionen Euro) verzeichnet werden.

Die Corona-Krise habe die Umsätze zeitweise fast vollständig einbrechen lassen, was sich im Geschäftsverlauf des ersten Halbjahrs widerspiegele, so CEO Stephan Widrig in einer Unternehmensmeldung. Die Gesamterträge brachen gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um beinahe 50 Prozent auf 310 Millionen Franken (rund 288 Millionen Euro) ein. Einzig die Immobiliengeschäfte entwickelten sich positiv.

Eine Prognose für das zweite Halbjahr lasse sich derzeit nur schwer festlegen, auch wenn in den vergangenen Wochen eine Zunahme des Flugverkehrs zu verzeichnen war. Mit den schrittweisen Grenzöffnungen seit Juni sei eine langsame Erholung spürbar. "Wir sind überzeugt, dass sich der internationale Luftverkehr langfristig erholen wird", so Widrig. Allerdings werde die Erholung einige Jahre in Anspruch nehmen.

Verkehrsentwicklung

Im ersten Halbjahr nutzten rund 5,3 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich als Ausgangs-, Umsteige- oder Zielort ihrer Flugreise, was einem Rückgang von 64,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Dabei sank die Anzahl der Lokalpassagiere um 64 Prozent und diejenige der Transferpassagiere um knapp 65 Prozent. In den ersten sechs Monaten 2019 nutzten insgesamt knapp 15 Millionen Fluggäste den Flughafen.

Die Anzahl Flugbewegungen verringerte sich im ersten Halbjahr 2020 um 55,5 Prozent auf rund 60.000 Starts oder Landungen. Der im Vergleich zu den Passagierzahlen unterproportionale Rückgang bei den Flugbewegungen ist insbesondere auf eine gegenüber der Vorjahresperiode gestiegene Anzahl an Frachtflügen zurückzuführen. Trotzdem nahmen die am Flughafen Zürich umgeschlagenen Frachtgüter im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um knapp 36 Prozent auf rund 144.500 Tonnen ab.