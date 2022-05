Kurzmeldung Wie der Flughafen Zürich in Delhi einen Flughafen plant

Im "Niemandsland irgendwo im riesigen Indien" baut der Flughafen Zürich einen neuen Flughafen. Schon in drei Jahren sollen am Noida International Airport Flugzeuge starten und landen, um den Flughafen Delhi zu entlasten, schreibt die Schweizer "Handelszeitung" in einer Reportage.