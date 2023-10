Flughafen Wien weist Aussagen des VCÖ zur CO2-Emission des Flugverkehrs zurück

Der Flughafen Wien weist die kürzlich von der Austria Presse Agentur veröffentlichten Aussagen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zur CO2-Emission des österreichischen Flugverkehrs zurück. Die Argumentation des VCÖ, dass der CO2-Ausstoß stärker gestiegen sei als die Anzahl der Flugbewegungen, sei grob irreführend. Tatsächlich sei der Zuwachs der Flugbewegungen deutlich geringer ausgefallen, während gleichzeitig die Anzahl der Passagiere gestiegen sei.

Die CO2-Emissionen des österreichischen Flugverkehrs hätten im Jahr 2018 lediglich 0,16 Prozent der Gesamtemissionen in Österreich ausgemacht, so das Umweltbundesamt. Zudem seien Vergleiche mit den durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 insgesamt nicht seriös.

Die oft behauptete Konkurrenz zwischen Flugzeug und Bahn existiere laut Flughafen Wien nicht. Im Gegenteil hätten die Bahnanbindung zwischen Linz und Wien gezeigt, dass beide Verkehrssysteme sich erfolgreich ergänzen können. Der Flughafen Wien fordert seit langem einen ähnlichen Ausbau der Bahnanbindung in Richtung Osten.

Kurzstreckenflüge seien in der Regel Zubringer für Langstreckenflüge und könnten aufgrund fehlender Anschlusszeiten und langer Fahrzeiten nicht einfach durch die Bahn ersetzt werden. Nachtzüge zu innereuropäischen Hauptstädten mit Fahrzeiten von mehr als zehn Stunden und mehreren Umstiegen seien für Geschäftsreisende keine praktikable und konkurrenzfähige Alternative zur Luftfahrt.

VCÖ fordert EU-weite Kerosinbesteuerung

Die Forderung nach einer EU-weiten Kerosinbesteuerung wird vom Flughafen Wien als kurzsichtig und nicht zielführend angesehen, wie der Flughafen Wien feststellt. Eine solche Besteuerung würde lediglich dazu führen, dass Betankungen vermehrt an großen internationalen Flughäfen wie Dubai, Abu Dhabi und Istanbul stattfinden würden, ohne dass dadurch eine einzige Tonne CO2 eingespart würde. Zudem würden dadurch kaum Steuereinnahmen für Österreich generiert werden. Bereits heute fließen durch die Flugticketabgabe jährlich über 100 Millionen Euro in den österreichischen Staatshaushalt. Eine Zweckwidmung dieser Mittel für Klimaschutzmaßnahmen wäre sinnvoll, fehlt jedoch bisher.

Der VCÖ veröffentlichte zuvor eine Analyse. Darin hält der VCÖ fest, dass die Flugaktivitäten in Österreich in diesem Jahr einen besorgniserregenden Anstieg verzeichnet hätten, was sich deutlich in der CO2-Bilanz widerspiegele. Laut Analyse seien die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs im ersten Halbjahr um erschreckende 39 Prozent auf 1,25 Millionen Tonnen gestiegen. Damit erreichten die Emissionen im ersten Halbjahr bereits das gesamte Niveau des Jahres 2021.

Trotz der Klimaschädlichkeit des Flugverkehrs bleibe Kerosin weiterhin von der Mineralölsteuer befreit, wie der VCÖ feststellte. Deshalb fordert der VCÖ die Einführung einer Kerosinsteuer auf EU-Ebene. Die dadurch erzielten Einnahmen sollten in den verstärkten Ausbau internationaler Bahnverbindungen in Europa investiert werden.