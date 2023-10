Am 24. Oktober lädt der Flughafen Wien zum "Airport Job Day" ein. Bewerber erhalten die Möglichkeit, sich über offene Stellen zu informieren, Bewerbungsgespräche zu führen und am selben Tag einen Job zu bekommen. An verschiedenen Stationen werden die unterschiedlichen Tätigkeiten am Flughafen vorgestellt und Fragen beantwortet.