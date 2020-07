Flughafen Wien bietet auch am Wochenende Corona-Tests

Der Flughafen Wien bietet ab sofort sieben Tage pro Woche die Möglichkeit von Corona-Test an. Laut Mitteilung können sich Reisende nun auch an Wochenenden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr testen lassen. Die Kosten liegen bei 190 Euro.