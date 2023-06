Flughafen Wien: Passagierzahlen fast auf Vorkrisenniveau

Wie aus aktuellen Zahlen des Flughafen Wien hervorgeht, verzeichnet der Airport einen Anstieg der Passagierzahlen um 27,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden im Mai über 2,7 Millionen Reisende gezählt.

Am Standwort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere mit über zwei Millionen um 27,9 Prozent und die der Transferpassagiere mit über 640.000 um 28 Prozent. Die Flugbewegungen nahmen um 17,6 Prozent auf 20.440 Starts und Landungen zu. Das Frachtaufkommen hingegen verringerte sich leicht um 3,4 Prozent auf etwas über 20.000 Tonnen.

Zusammen mit den zum Flughafenbetreiber gehörenden Airports in Malta und Kosice wuchs die Zahl der Passagiere in der Gruppe um 28,2 Prozent auf fast 3,5 Millionen. Das Passagieraufkommen im Unternehmen beträgt damit 96,6 Prozent und am Standort Wien 93,9 Prozent im Vergleich zum Mai 2019, also kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie.