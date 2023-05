Flughafen Wien: Nettogewinn mehr als verdreifacht

Die nach der Corona-Pandemie wieder steigende Reisetätigkeit beflügelt auch den Flughafen Wien. In den ersten drei Monaten habe sich der Nettogewinn von 6,7 Millionen auf 25 Millionen Euro mehr als verdreifacht, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Die Erlöse stiegen von 110,9 Millionen auf 180,4 Millionen Euro. Gegenüber dem von der Pandemie geprägten Vorjahresquartal stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe – inklusive der Beteiligungen an den Flughäfen in Malta und in Kosice – um 82 Prozent auf 6,7 Millionen Fluggäste.

In Wien alleine erhöhte sich die Zahl der Passagiere um 81,5 Prozent auf 5,3 Millionen. "Die Reiselust ist groß: Im April erreichte der Flughafen Wien mit 2,5 Millionen Fluggästen bereits rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus", sagt Vorstand Julian Jäger, der mit einem guten Reisesommer rechnet.

Für 2023 seien insgesamt rund 32 bis 34 Millionen Fluggästen zu erwarten. Der Nettogewinn soll auf über 150 Millionen Euro steigen nach 107,9 Millionen Euro im Vorjahr.