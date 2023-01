Flughafen Wien erwartet 2023 weiteres Wachstum

Der Flughafen Wien hat im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Passagiere abgefertigt, wie im Jahr davor. Im Vergleich zu vor Corona fehlen aber noch 25 Prozent. Dennoch sieht der Betreiber gute Gewinnaussichten.

Passagiere am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien hat im vergangenen Jahr mit 23,7 Millionen Fluggästen das Passagieraufkommen mehr als verdoppelt. Damit habe man Dreiviertel des Rekordniveaus von 2019 erreicht, teilte der Heimatflughafen der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines am Donnerstag mit.

In der gesamten Gruppe - inklusive der Flughäfen in Kosice und Malta - habe sich das Passagieraufkommen auf 30,1 Millionen Fluggäste ebenfalls mehr als verdoppelt.

"Der Flughafen Wien ist wieder auf Erfolgskurs", sagte Flughafen-Vorstand Günther Ofner. Erstmals seit Jahrzehnten sei der Flughafen Wien schuldenfrei und könne die geplanten Investitionen aus der eigenen Tasche finanzieren.

2023 rechnet der Flughafen mit gruppenweit 32 bis 34 Millionen Passieren und bis zu 27 Millionen am Standort Wien. Damit bleibt Österreichs größter Airport aber weiterhin unter dem Vorkrisenniveau. 2019 wurden in Wien noch 31,7 Millionen Passagiere gezählt, in der Gruppe 39,5 Millionen.

Gute Gewinnaussichten

Der operative Gewinn (Ebitda) soll im laufenden Jahr mindesten 325 Millionen Euro erreichen, der Nettogewinn bei über 150 Millionen Euro liegen. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt nach Angaben des Unternehmens der Verlauf des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen für den Luftverkehr.

Die vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr will der Konzern am 1. März veröffentlichen. In Aussicht gestellt wurde zuletzt ein Konzerngewinn von 115 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen mindestens 60 Prozent des Nettoergebnisses als Dividende ausgeschüttet bekommen.