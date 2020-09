Flughafen Wien erholt sich im August kaum

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind weiter im Keller. Für August vermeldet der Betreiber 797.716 Passagiere, was rund einem Viertel des Vorjahresaufkommens entspricht. Kumuliert von Januar bis August 2020 ging das Passagieraufkommen am Standort Flughafen Wien um 69,2 Prozent auf 6.464.632 Reisende zurück.