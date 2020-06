Flughafen Wien erlässt Airlines Landegebühren für 2020

Mit einer deutlichen Senkung der Tarife will der Flughafen Wien die Standort-Attraktivität für Airlines in der Corona-Krise vergrößern, berichtet "Die Presse". Demnach sollen in diesem Jahr keine Landegebühren in Rechnung gestellt werden, im kommenden Jahr sollen die passagierbezogenen Gebühren sinken.