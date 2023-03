Flughafen Düsseldorf: Zeitfenster für Sicherheitskontrolle buchbar

Passagiere am Düsseldorfer Airport können künftig ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren.

Die Buchung könne ab 72 Stunden und bei Flügen ohne Passkontrolle bis zu einer Stunde vor Abflug online vorgenommen werden. Sonst muss sie spätestens 90 Minuten vorher erfolgen, teilt die Flughafengesellschaft mit.

Die Buchung sei kostenlos. Damit erhielten Fluggäste Zutritt zu einem separaten Durchgang zur Sicherheitskontrolle namens "DUSgateway".

Passagiere sollten damit verlässlicher planen können. Der neue Service soll am Dienstag (28. März) starten.

Passagierströme sollen gezielter gesteuert werden

Familien und Gruppen mit bis zu fünf Personen können demnach das Zeitfenster nutzen. Neben einer E-Mail-Adresse müssten Reisedatum, Flugziel, Airline, Flugnummer und die Namen der Reisenden angegeben werden.

Ein Zeitfenster könne ab fünf Minuten vor beziehungsweise bis fünf Minuten nach dem gewählten Zeitpunkt genutzt werden.

Laut der Flughafengesellschaft soll der neue Service dabei helfen, Passagierströme gezielter zu steuern und die Spuren an der Sicherheitskontrolle gleichmäßiger auszulasten.

Auch am Frankfurter Flughafen wird seit Mitte Februar testweise so ein Service angeboten, dort heißt er "Smartway". Der Münchner Airport hatte ein Reservierungssystem namens "Express Queue" zwischen Oktober und Februar getestet – aktuell steht es nicht mehr zur Verfügung. In Deutschland hatte zunächst der BER ein entsprechendes Angebot gestartet.