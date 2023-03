Der Flughafen Düsseldorf wirbt mit einer Recruiting-Kampagne um neue Mitarbeiter für den Flughafencampus, wie der Airport bekannt gibt. In diesem Rahmen findet eine Jobbörse am 11. März von 10 bis 17 Uhr in der Eventlocation "Station Airport" in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der IHK und der Bezirksregierung statt.