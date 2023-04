Kurzmeldung Flughafen Düsseldorf mit positiver Bilanz in den Osterferien

Über Ostern nutzten nach Angaben des Flughafens Düsseldorf rund 900.000 Reisende den Airport. Damit zählte Düsseldorf so viele Reisende, wie in den Monaten Januar und Februar zusammen. Allein am letzten Ferienwochenende habe der Airport rund 170.000 Reisende verzeichnet.