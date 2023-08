Flughafen Düsseldorf: drei Millionen Fluggäste im Sommer – Fluglärmbewegung übt Kritik

Der Flughafen Düsseldorf verzeichnet mehr als drei Millionen Fluggäste während der Sommerferien und damit eine Steigerung um zehn Prozent gegenüber 2022. Gleichzeitig übt eine Fluglärmbewegung Kritik an den ebenfalls gestiegenen nächtlichen Flugbewegungen.

Der Flughafen Düsseldorf hat in diesem Jahr während der nordrhein-westfälischen Sommerferien über drei Millionen Fluggäste abgefertigt.

Gegenüber den Sommerferien des vergangenen Jahres seien die Passagierzahlen damit um rund zehn Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit.

Insgesamt gab es vom Ferienbeginn am 22. Juni bis zum Ferienende am letzten Augustwochenende am größten nordrhein-westfälischen Flughafen mehr als 21.000 Starts und Landungen.

Besonders gefragt seien in diesem Sommer die Urlaubsklassiker am Mittelmeer gewesen – allen voran Spanien, die Türkei, Griechenland und Italien, berichtete der Flughafen.

Fluglärmbewegung kritisiert gestiegene nächtliche Flugbewegungen

Gleichzeitig übt der Verein "Kaarster gegen Fluglärm" Kritik an den nächtlichen Flugbewegungen in Düsseldorf. Diese seien in der Sommerferienzeit "entschieden zu hoch" gewesen.

Demnach habe man in den Ferienwochen 347 Starts und Landungen nach 23 Uhr registriert. Zusätzlich hätte es auch nach Mitternacht mehr Landungen gegeben. Damit sei sogar das bisherige Spitzenjahr 2019 übertroffen worden, wie der Vorsitzender der Fluglärmbewegung, Werner Kindsmüller, feststellt. Und das, obwohl die Flugbewegungen nur bei 75 Prozent der Vorkrisenniveaus lägen.

Schuld am Großteil der nächtlichen Flugbewegungen hätten nach Ansicht des Vereins die fehlerhaften Planung der Airlines. Demnach wäre in vielen Fällen vor allem die Zeit zwischen Landung und Start zu knapp bemessen, was schon tagsüber Verspätungen anhäufen würde.

"Inzwischen wissen wir in vielen Fällen bereits mittags, welche Maschine erst nach 23 Uhr landen wird", so Kindsmüller. Er fordert deshalb, dass der nordrhein-westfälische Verkehrsminister einschreiten solle. Die seit 2007 geltende Verspätungsregelung würde zu diesem "Missbrauch" geradezu einladen.