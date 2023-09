Wasserstoff-Bus am Flughafen Düsseldorf.

Die Testphase mit einem Wasserstoff-betriebenen Bus am Flughafen Düsseldorf wurde wie geplant beendet, teilt der Flughafen mit. In den vergangenen zwei Wochen wurde erprobt, ob Busmodelle wie der "H2.City Gold"-Wasserstoffbus für den Passagierverkehr am Flughafen geeignet sind.

Für die Auswertung sind nun die Busfahrer sowie Passagiere gefragt. Danach soll herausgefunden werden, ob dieses Projekt längerfristig umsetzbar ist und welche Voraussetzungen noch geschaffen werden müssen.