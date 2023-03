Am Flughafen Düsseldorf soll es sauberer werden. In einer Pressemitteilung informiert der Airport über größere Abfallboxen, bedarfsgerechte Reinigungsintervalle und die Sanierung sanitärer Anlagen. Die Maßnahmen gehören zu einem Paket mit über 30 Einzelmaßnahmen unter dem Titel „Off-Block“, mit denen sich der Flughafen auf die kommende Reisesaison vorbereiten und die Qualität verbessern will.