Flughafen im tschechischen Budweis startet Charterbetrieb

Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten und der Corona-Pandemie hebt erstmals ein Charterflug vom Flughafen in Budweis ab. Weitere Destinationen im Mittelmeerraum sollen das Programm am ehemaligen Militärflughafen ergänzen.

Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten startet am Flughafen im tschechischen Budweis erstmals der internationale Tourismusverkehr.

Am Mittwochabend wird ein Charterflug des tschechischen Reisebüros Cedok in Richtung Antalya an der türkischen Riviera abheben, wie die Betreiber nun mitteilten.

Weitere Charterflüge zu den griechischen Inseln Kreta und Rhodos sollen in den nächsten Wochen folgen. Sie werden im Paket mit einer Unterkunft angeboten.

Der ehemalige Militärflughafen liegt rund sechs Kilometer vom Zentrum des südböhmischen Oberzentrums Budweis (Ceske Budejovice) entfernt. Die Stadt liegt knapp 90 Kilometer nordöstlich des bayerischen Passau und nahe der österreichischen Grenze.

Terminal für zivile Luftfahrt bereits 2019 fertiggestellt

Zum für 21:30 Uhr geplanten Start der ersten Boeing 737 der Fluggesellschaft Smartwings werden neben den Reisenden auch zahlreiche Schaulustige erwartet. Diesen wird empfohlen, nicht mit dem Auto zu kommen, sondern einen kostenlosen Shuttlebus aus dem Stadtzentrum zu nutzen.

Der Flughafen mit einer 2500 Meter langen Start- und Landebahn diente bis 2005 dem tschechischen Militär. Im Sommer 2019 wurde ein neues Terminal für die zivile Luftfahrt fertiggestellt – doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.

Die Kosten des gesamten Umbaus beliefen sich auf umgerechnet mehr als 40 Millionen Euro. Eigentümer des Flughafens ist die tschechische Verwaltungsregion Südböhmen.