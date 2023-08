Der Flugverkehr am Flughafen Tripolis wurde vorübergehend ausgesetzt. Im Bürgerkriegsland Libyen haben sich verfeindete Milizen in der Hauptstadt Tripolis die schwersten Kämpfe seit Monaten geliefert. Die Gefechte brachen am Montagabend aus und gingen nach einer kurzen Unterbrechung am Dienstag weiter.