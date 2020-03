Flughafen Tegel aufgrund von Taxistreik kaum zu erreichen

In Berlin findet derzeit eine Protestfahrt mit mehreren hundert Taxis statt. Taxi-Unternehmer warnen, der Flughafen Tegel werde in Kürze nicht mehr erreichbar sein. Um 15 Uhr soll die Fahrt der Taxis am Flughafen enden.