Flughafen Tegel schließt Corona-Teststelle

Fluggäste können von diesem Donnerstag an keine Corona-Tests mehr am Flughafen Tegel vornehmen lassen. Reisende aus Risikogebieten würden bis zur Schließung Tegels an den Omnibusbahnhof und den Hauptbahnhof verwiesen, so ein Sprecher. Man halte das für zumutbar.