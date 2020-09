Flughafen Sylt verschärft Sparmodus und vermisst politische Unterstützug

Der Flughafen Sylt schränkt die Betriebszeiten ein und verschiebt Investitionen in die Zukunft. Man habe den Eindruck, dass die Politik erst das Ende einiger Standorte abwarten will, bevor sie den Flughäfen richtig hilft, erläutert Geschäftsführer Peter Douven.

Mit verschiedenen Maßnahmen will der Flughafen Sylt die Corona-Flaute überstehen. So sei man in Zukunft nur noch eingeschränkt betriebsbereit, erklärte Geschäftsführer Peter Douven gegenüber airliners.de. Die Öffnungszeiten würden künftig sehr knapp gehalten. Flüge außerhalb dieser Zeiten seien nur über PPR-Regelungen möglich und auch dann nur eingeschränkt.

Jede Infrstruktur-Maßnahme werde auf Verzicht oder Verschiebung geprüft, "natürlich immer unter der Prämisse Sicherheit", erklärt Douven. Die aktuellen Herausforderungen seien ganz zweifellos für nahezu alle Wirtschaftsbereiche schwierig, aber für Flughäfen in ganz besonderer Weise. "Wir werden von der Politik völlig allein gelassen, gern aber mit höchsten Anforderungen belastet."

Völlig unverständlich sei gerade in der jetzigen Situation, dass die Aufhebung der innerdeutschen und innereuropäischen Wettbewerbsverzerrung für meisten Regionalflughäfen bei den hoheitlichen Kosten, insbesondere den Kosten der Flugsicherung, nicht voran getrieben werde. Eigentlich habe es Zusagen aus der Politik gegeben, in 2020 in der Frage Abhilfe zu schaffen. Jetzt ruhe der Vorgang. Man komme nicht umhin, dahinter möglicherweise Absicht zu vermuten, um zuerst das Ende einiger in der Corona-Krise unter Druck stehender Standorte abzuwarten, so Douven.