Flughafen Stuttgart veröffentlicht Report zu Geschäftsjahr und Klimaschutz

Der Stuttgarter Flughafen hat seinen "Bericht 2019" veröffentlicht. In dem Integrierten Report lege man die wichtigsten Entwicklungen, Daten und Fakten zum vergangenen Geschäftsjahr offen, so die Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). Hauptthema in diesem Jahr sei der Klimaschutz im Luftverkehr.