Flughafen Stuttgart will Notwendigkeit aller Bau-Projekte prüfen

Der Flughafen Stuttgart will aufgrund der erwarteten langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise auf das eigene Verkehrsaufkommen "alle anstehenden Infrastrukturprojekte" auf den Prüfstand stellen. So sollen die eigene Liquidität und die bedarfsgerechte Entwicklung des größten Flughafens in Baden-Württemberg gesichert werden.