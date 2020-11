Flughafen Stuttgart schließt Corona-Testcenter

Da ab dem 8- November neue Einreiseregelungen gelten würden, schließe das Corona-Testzentrum am Flughafen Stuttgart in wenigen Tagen, teilte der Flughafen mit. Das Anfang August eröffnete Testcenter habe über 90.000 Besucher gezählt. Eine Möglichkeit für Corona-Testungen solle in Kürze jedoch wieder angeboten werden.