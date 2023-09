Der Flughafen Stuttgart lädt an den diesjährigen Nachhaltigkeitstagen in Baden-Württemberg Besucher zum kostenlosen Laden für private E-Autos ein. Vom 22. bis 25. September können auf den Parkflächen P2, P4, P5 und P14 E-Autos an den insgesamt 94 öffentlichen Ladesäulen ohne zusätzliche Kosten geladen werden.

