Nachdem der Südwesten Islands wochenlang von starken Erdbeben erschüttert worden war, brach der Vulkan Reykjanes am Montag aus und spuckte Lava und Rauch in die Luft, wie das Meteorologische Amt des Landes mitteilte. Der nahe gelegene internationale Flughafen von Reykjavik blieb geöffnet. "Derzeit gibt es keine Beeinträchtigungen bei An- und Abflügen am Flughafen Keflavík", heißt es auf der Website des Flughafens.