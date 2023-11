Flughafen Paderborn/Lippstadt testet automatisiertes Drohnensystem

Gemeinsam mit Droniq und Eviden hat der Flughafen Paderborn/Lippstadt ein automatisiertes Drohnensystem für Hilfseinsätze getestet. Ein solches System bringt einige Vorteile mit sich, da kein Pilot vor Ort erforderlich ist und die Drohne sich auch in schwer zugänglichen Gebieten bewegen kann.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt hat in Zusammenarbeit mit den Unternehmen Droniq und Eviden ein Testeinsatz durchgeführt, der die automatisierte Drohneninspektion eines Autobrands mit Personensuche per Wärmebildkamera simuliert hat. Der Airport teilt mit, dass Paderborn damit der erste Landkreis in Deutschland sei, der automatisierte Drohnensysteme für Hilfseinsätze etablieren möchte.

Der Landrat Christoph Rüther, Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens, erklärt: "Die aktuelle Strategie, jeden Einsatzwagen mit einer Drohne auszustatten, ist unter wirtschaftlichen und zeitlichen Gesichtspunkten nicht optimal. Deshalb arbeiten wir gemeinsam an einer automatisiert fliegenden Drohne, die insbesondere auch an schwer zugänglichen Einsatzorten schnelle Hilfe ermöglicht."

Bei einem automatisierten Drohneneinsatz fliegt die Drohne selbstständig zum Einsatzort, nachdem sie den Einsatzbefehl aus einer Leitstelle erhalten hat. Es ist kein Pilot mehr erforderlich, der die Drohne am Einsatzort aufbaut und steuert. Die Drohne kann in einer "Drohnengarage" aufgeladen und betriebsbereit gehalten werden, um jederzeit startklar zu sein. Bei einem Einsatzbefehl öffnet sich die wetterfeste Station und die Drohne fliegt ihre Route ab, bevor sie anschließend dorthin zurückkehrt. Die Integration der Drohne in den Flugverkehr erfolgt über einen Transponder, der einen sicheren Betrieb zusammen mit anderen Luftfahrzeugen ermöglicht.

Bei der Demonstration am Flughafen Paderborn/Lippstadt war Droniq für die Durchführung des Flugs und die Integration der Drohne in den Luftraum verantwortlich. Droniq hatte zuvor die erforderliche Fluggenehmigung beantragt. Eviden wiederum übernahm die Kommunikation am Leitstand.

Droniq-CEO Jan-Eric Putze sagt: "Der automatisierte Einsatz von Drohnen markiert den nächsten logischen Schritt bei der Nutzung dieser Technologie, von der beispielsweise Feuerwehren und weitere Rettungskräfte profitieren können."

Nach dem erfolgreichen Test werden der Flughafen Paderborn/Lippstadt, der Kreis Paderborn sowie die Unternehmen Droniq und Eviden gemeinsam an der Weiterentwicklung und Verfeinerung des Systems arbeiten, so der Airport. Sollte der Kreis Paderborn automatisierte Drohnensysteme anschaffen, soll ein Exemplar am Flughafen aufgestellt werden.