Flughafen Nürnberg legt Incentive-Programm für Airlines auf

Der Flughafen Nürnberg will Airlines für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen mit günstigeren Entgelten entgegenkommen. Die zuständige Genehmigungsbehörde stimmt dem Vorschlag zu. Damit ist der Flughafen Pionier auf dem Gebiet.

Lufthansa am Flughafen Nürnberg © Airport Nürnberg / Ralf Lang

Der Flughafen Nürnberg reduziert zeitlich begrenzt seine Flughafenentgelte für Fluggesellschaften. Mit diesem Schritt will der Flughafen Airlines bei der Wiederaufnahme von Flügen nach den Corona-Beschränkungen "auslastungsbezogen" unterstützen, heißt es dazu in einem neuen Zusatz der Entgeltordnung.

Das Incentive-Programm mit dem Titel "Blue Ocean Lifeline " gilt vom 1. Mai bis zum Ende des Winterflugplans am 27. März 2021.

In Anspruch nehmen können die Rabatte allerdings nur Fluggesellschaften, die "regelmäßigen Passagierverkehr" in Nürnberg anbieten, heißt es weiter. Airlines müssen diese nicht extra beantragen, die Abrechnung erfolgt automatisch. Dem Programm hat auch das bayerische Verkehrsministerium zugestimmt.

Rabattiert werden die fixen Start- und Landeentgelte und die Gebühren zur Nutzung der Zentralen Infrastruktur in Abhängigkeit des jeweiligen Sitzladefaktors. Je nach Auslastung können die Entgelte in drei Stufen um 95 Prozent, 85 Prozent und 65 Prozent der ursprünglichen Höhe reduziert werden.

BDF begrüßt den Schritt

Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) Michael Engel, begrüßt den Schritt. "Der Vorschlag des Flughafens ist sehr vorausschauend und ein gutes Beispiel dafür, wie Airlines und Flughäfen die gemeinsame Aufgabe in dieser Zeit systempartnerschaftlich angehen sollten.“, sagte Engel zu airliners.de. Ähnliche Initiativen anderer Flughäfen seiendem BDF nicht bekannt.

Zwar findet derzeit kein Linienflugverkehr mehr in Nürnberg statt, dennoch ist der Standort weiter im Standby-Modus geöffnet, um sowohl Rückkehr- als auch Erntehelferflüge sowie wichtige Fracht- und Rettungsflüge durchzuführen. In Betrieb sind beispielsweise die in Nürnberg stationierten Ambulanz-Flugzeuge des ADAC und der Flight-Ambulance-Service AG (FAI) sowie die Rettungshubschrauber der DRF-Luftrettung.