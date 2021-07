Der Flughafen Nürnberg erwartet 300.000 Passagiere in den Sommerferien. Im Vergleich zum Vorjahr mit 125.000 Fluggästen in diesem Zeitraum ist das ein Plus von 140 Prozent, teilte der Flughafen mit. In diesem Sommer werden 40 Ziele nonstop von Nürnberg angeflogen.