Der Flughafen Münster/Osnabrück hat seit Ferienbeginn Ende Juni gut 250.000 Fluggäste gezählt, was einem Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie der Flughafen mitteilt. Verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019 ist das sogar ein Plus von 13 Prozent. Der vergangene Juli sei zudem der stärkste Juli seit dem Jahr 2011 gewesen.