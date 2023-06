Am Flughafen Münster/Osnabrück werden künftig Flugzeuge lackiert

Mit APS (Altitude Paint Services) gibt es ein neues Unternehmen am Flughafen Münster/Osnabrück. Im umgebauten "Hangar 5" wird APS künftig Flugzeuge lackieren.

Nach Angaben des Flughafens haben in dem 2000 Quadratmeter großen Hangar Flugzeuge bis zur Größe eines Airbus A321 oder einer Boeing 737 Platz.

Die Jets sollen hier "von der alten Bemalung befreit, neu grundiert und lackiert" werden, heißt es in einer Mitteilung. Dabei würden auch Folien verklebt, wie aerodynamische und treibstoffsparende Oberflächen.

APS investierte den Angaben nach insgesamt über eine Million Euro in den Umbau des Hangars und sorgt mit der Ansiedlung am Flughafen für 15 neue Arbeitsplätze. "Der Flughafen Münster/Osnabrück wird damit zum Standort des einzigen unabhängigen Flugzeuglackierbetriebs in Deutschland", heißt es weiter.