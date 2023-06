Flughafen Münster erwartet bis zu 250.000 Fluggäste in den Sommerferien

Die beliebtesten Reiseziele in diesem Sommer sind den Angaben nach Palma de Mallorca, Antalya, die griechischen Inseln, die Kanarischen Insel, Hurghada und Prishtina.

Neu im Flugplan sind in diesem Sommer die Ziele Zadar und Monastir, wie der Flughafen mitteilt.

Am Donnerstag starten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. In Niedersachsen beginnen die Sommerferien am 6. Juli.