Am 23. April versteigert der Flughafen München Fundsachen, die am Flughafen vergessen oder verloren und nicht wieder abgeholt wurden. Die Versteigerungen finden am Hallbergmooser Volksfest im Festzelt statt, wie der Airport mitteilt. Zwischen 10:30 und 12:30 Uhr können Besucher die Fundstücke begutachten, ab 13 Uhr beginnt die Auktion.