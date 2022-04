Flughafen München verschiebt Eröffnung des neuen Flugsteigs

In München sind die Rohbauarbeiten für den neuen Flugsteig am Terminal 1 weitgehend abgeschlossen. Die Eröffnung der Terminalerweiterung soll nach Corona nun aber frühestens Ende 2025 erfolgen.

Der neue Flugsteig in München wurde als rechtwinkelige Erweiterung des bestehenden Passagiergebäudes konzipiert und ragt auf Höhe der Terminalbereiche A und B rund 320 Meter in das westliche Vorfeld des Flughafens.

Nach gut drei Jahren Bauzeit sind die Rohbauarbeiten am neuen Flugsteig für das Terminal 1 am Münchner Flughafen weitestgehend abgeschlossen. Eigentlich sollte die Terminalerweiterung 2023 in Betrieb gehen, nun wird die Eröffnung aber verschoben.

Vor dem Hintergrund der massiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den weltweiten Luftverkehr und der daraus resultierenden Verkehrsrückgänge werde die Inbetriebnahme "nach jetzigem Stand frühestens Ende 2025" erfolgen, teilte der Betreiber jetzt mit.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Verkehrsaufkommen am Münchner Airport ab 2024 – spätestens aber 2025 – wieder auf dem Vorkrisenniveau bewegt", sagt Flughafen-Chef Jost Lammers.

Gleichzeitig wird der Anbau teurer. Mit den laut Flughafen derzeit enorm steigenden Kosten für Bauprojekte sei eine Erhöhung des Investitionsvolumens verbunden. "Nach aktuellen Schätzungen wird die Flughafen München GmbH insgesamt über 600 Millionen Euro für das Projekt aufwenden", heißt es in einer Pressemitteilung. Zuvor waren laut Münchner Merkur rund 400 Millionen Euro Kosten eingeplant gewesen.

Der neue Flugsteig ist als rechtwinkelige Erweiterung des bestehenden Terminal 1 konzipiert und bietet bis zu zwölf Flugzeugen eine Andockposition. Es ragt auf Höhe der Bereiche A und B rund 320 Meter in das westliche Vorfeld des Flughafens und hat drei Ebenen.

Durch die Erweiterung soll die Passagierkapazität früheren Angaben zufolge um bis zu zehn Millionen Fluggäste pro Jahr steigen. Die Gesamtfläche der Erweiterung inklusive der Umbauten in der heutigen Ankunft im Modul B beträgt rund 95.000 Quadratmeter.