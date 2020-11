Flughafen München engagiert Unternehmensberatung

Der Flughafen München hat die Unternehmensberatung Roland Berger engagiert, um "bei strategischen Fragestellungen sowie in einzelnen Organisationsprojekten" eingeschaltet zu werden, heißt es in einer einem Schreiben an die Mitarbeiter aus dem der "Münchner Merkur" zitiert. Bereits in der Vergangenheit teilte der Flughafen mit, coronabedingt Stellen abbauen zu müssen.