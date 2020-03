Flughafen München bündelt Terminalressourcen

Der Flughafen München bündelt angesichts der Coronakrise in beiden Terminals die Ressourcen. Laut einer Mitteilung finden alle Passagier- und Handgepäckkontrollen in Terminal 1 im Abflugbereich C statt. Ab Montag finden alle Abfertigungsprozesse nur noch in den Bereichen B, C und D statt. Das Satellitengebäude (Gates J, K und L) wird ab Dienstag nicht mehr für den Passagierverkehr genutzt.