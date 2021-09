Die Passagierzahlen am Flughafen steigen wieder an. Nachdem im ersten Quartal lediglich 570.000 Passagiere registriert wurden, waren es allein im August mit über 1,8 Millionen Fluggästen mehr als dreimal so viel. Nach Einschätzung des Münchner Flughafenchefs Jost Lammers ist der Tiefpunkt der Krise überwunden, heißt es in einer Mitteilung. Nun komme ein hoher Nachholbedarf bei Transatlantikflügen.