Flughafen München investiert in Klimaneutralität

Der Flughafen München will bis spätestens 2030 CO2-neutral arbeiten und investiert rund 150 Millionen Euro. Laut Airport-Meldung sind bereits über 280 Einzelmaßnahmen bereits verwirklicht worden. Die Maßnahmen reichen von Torluftschleier an den Hallentoren bis zum Ausbau der Elektromobilität. Einen CO2-freien Betrieb will der Airport 250 erreichen.