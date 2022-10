Flughafen München führt Slot-Buchung für Sicherheitskontrollen ein

Berlin hat im August vorgelegt, jetzt zieht der Flughafen München nach. Der bayerische Airport bietet seinen Reisenden ab sofort die Möglichkeit, einen Timeslot für die Sicherheitskontrolle zu buchen. In München heißt das System "Express Queue", teilt der Flughafen mit. Man verspricht sich davon, die Sicherheitskontrollen besser steuern und Wartzeiten reduzieren zu können.

Angeboten wird der neue Service im Terminal 1. Flugreisende, die zu Zielen in Non-Schengen-Ländern abfliegen, haben nun die Möglichkeit, sich kostenfrei ein 30-minütiges Zeitfenster für den Zugang zu den Sicherheits- und Passkontrollstellen zu sichern. Der Münchner Airport testet dieses Verfahren vorerst für 60 Tage.

Der Service wird täglich von 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr an den Sicherheitskontrollen in den Abflugbereichen B und C vom Terminal 1 angeboten. Das letztmögliche Zeitfenster ist spätestens 90 Minuten vor Abflugzeit. Passagiere, die Express Queue nutzen wollen, müssen – nachdem sie den Check-in absolviert haben – innerhalb ihres Zeitfensters am Express Queue Zugang vor der Sicherheitskontrolle erscheinen.

Berlin in der Pole-Position

München ist aber nicht der erste Flughafen in Deutschland, der dieses System einführt. Am Berliner Flughafen wurde dieses System bereits Anfang August eingeführt. In Berlin heißt das System "BER Runway" und ist laut Flughafengesellschaft ein voller Erfolg. So haben in den ersten Monaten schon rund 100.000 Passagiere das Angebot genutzt.

Anders als in München steht der Service aber allen Fluggästen zur Verfügung. Die Security-Slots werden dabei in einem Zeitfenster von 60 bis 360 Minuten vor Abflug angeboten - ausgewählt werden können sie zu einem festen Zeitpunkt je viertel Stunde.

Laut Flughafen ist eine Reservierung auf der Webseite und in der App ab 72 Stunden bis eine Stunde vor dem jeweiligen Abflug bei Flügen im Schengen-Raum möglich. Bei Flügen in Drittländer muss die Reservierung 72 Stunden bis eineinhalb Stunden vorher erfolgen.