Flughafen München erwartet Rekord-Sommerflugplan 2024

Der Flughafen München erwartet mit den Langstreckenplänen der Lufthansa und ihrer Tochterfluggesellschaft Discover Airlines einen Rekordsommer 2024. Allein die Lufthansa will über 35 Langstreckenflugzeuge in München stationieren.

Eine A350 von Lufthansa am Flughafen München.

Der Flughafen München erwartet im kommenden Sommerflugplan 2024 neue Rekorde aufzustellen, vor allem auf der Langstrecke, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Lufthansa soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen, die kürzlich erst ihre Langstreckenziele für den kommenden Sommer veröffentlicht hat.

Der Flughafen München erwartet dadurch aktuell 190 Starts pro Woche zu Interkontinentalzielen. Im noch laufenden Sommerflugplan führt die Lufthansa 150 wöchentliche Abflüge auf der Langstrecke durch. Für das kommende Jahr will die Lufthansa zudem 36 Langstreckenflugzeuge in München stationieren.

Als neues Ziel nimmt die Lufthansa Seattle ins Programm auf. Hongkong und Johannesburg werden zudem wieder im Sommerflugplan 2024 angeboten. Die Verbindung nach Bangalore wird aus dem Winterflugplan mit in den Sommerflugplan genommen. Zudem plant die Lufthansa längerfristig mit dem Airbus A380. Auch hier kündigte die Lufthansa bereits neue Ziele an.

Neben der Lufthansa wird auch die Tochterfluggesellschaft Discover Airlines ihre Präsenz in München stärken. So will die Ferienfluggesellschaft im Sommer 2024 Langstreckenziele ab München anbieten.