Der Flughafen München erwartet in den Sommerferien rund 40.000 Flüge und appelliert an alle Passagiere, sich frühzeitig einzufinden. Zwischen Ferienbeginn am 29. Juli und Ferienende am 12. September seien bis zu 900 Starts und Landungen am Tag geplant, teilt der Airport mit. Zusätzliches Personal solle eingesetzt werden, um den Passagieren zu helfen.