Der Flughafen München erhält Fördermittel vom Bund für den Kauf von Elektrobussen. Der Förderbescheid in Höhe von knapp 24 Millionen Euro wurde jetzt in Berlin überreicht, wie der Flughafen mitteilt. Mit der Zuwendung soll die Anschaffung von bis zu 72 elektrisch betriebenen Passagierbussen inklusive der notwendigen Landeinfrastruktur am Münchner Airport unterstützt werden.