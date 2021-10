Kurzmeldung Flughafen München appelliert an Reisende: Mehr Zeit einplanen

Der Flughafen München ruft Passagiere dazu auf, am Check-in mehr Zeit einzuplanen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen aufwendigeren Kontrollen seien längere Schlangen zu erwarten. Die bayerischen Herbstferien beginnen am 30. Oktober, in anderen Bundesländern sind bereits Ferien.