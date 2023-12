Flughafen München: 60 annullierte Flüge am Mittwoch

Nachdem starker Schneefall und Eisregen den Betrieb am Flughafen München zum Erliegen gebracht haben, starten und landen seit Dienstag wieder Maschinen am Airport. Dennoch mussten 60 von 560 geplanten Flügen am Mittwoch wegen der Nachwirkungen gestrichen werden.