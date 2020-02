Flughafen München wächst im Januar um 100.000 Passagiere

Airbus A380 der Lufthansa beim Start in München. Ab Sommer 2020 sollen zwei weitere der Maschinen in der bayerischen Hauptstadt stationiert werden.

Jubiläum in München: Auch im zehnten Jahr in Folge konnte der größte bayerische Flughafen mehr Passagiere als im Vorjahr begrüßen. So soll es weitergehen, dem Flughafen spielt dabei eine wichtige Lufthansa-Entscheidung in die Hände.